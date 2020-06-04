شكرا لقرائتكم خبر عن عبد المنعم سعيد: ترامب لم ينجح فى إدارة أزمة كورونا بالولايات المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قال المفكر السياسي الدكتور عبد المنعم سعيد، إن ترامب لم ينجح في إدارة أزمة كورونا مشيرا إلى أنه على رأس أضعف إدارة أزمة تقريبا منذ 20 عامًا فى بلاده، وأضاف خلال لقائه في رأي عام مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، على قناة TeN، أن الرئيس الأمريكي ليس رجلا سياسيا محنكا بل يعتمد على "الشو" وهذا ليس نمط رئيس جمهورية، لافتا إلى أنه يعتمد على الشعبوية، وستشهد الولاية الثانية له إذا ما نجح فيها عددا من المواقف المتعلقة بقضية القرن مثلا أو الملف الفلسطيني الإسرائيلي.

وأضاف سعيد: مايهمنا كمصريين أن نفتح قنوات مع جميع الدول وأن نضع ما يحدث في أمريكا تحت الميكروسكوب، لافتا إلى أن القضية هي إدارك أدوات فعالة في النقاش مع من سيفوز في الانتخابات المقبلة فهو في النهاية رئيس أمريكا ويتحدث باسمها.

وأوضح ان ترامب سيفعل أي شئ مقابل الفوز في الانتخابات الأمريكية المقبلة، مشيرا إلى أنه لا يريد أن يدخل حربا خارجية وحتى إن حدث فسيدفع آخرون ثمن هذه الحرب.

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وأضاف، سعيد، أن ترامب ليس مستريحا مع المؤسسات، ولديه العديد من المشاكل الداخلية، مشيرا إلى أن أوباما كان مؤسسيا بينما يفتقد ترامب هذه المهارة وكثيرا ما يغير رؤوس المؤسسات.

وأكد المفكر السياسي، أن ترامب لم يخرج من شخصية المرشح الرئاسي ، منذ الانتخابات الماضية، ودائما يضع أمام عينه جمهوره الانتخابي والذي يصل إلى حوالي 42 %من الأمريكان.