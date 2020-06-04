شكرا لقرائتكم خبر عن الوطنية للصحافة: الهيئة تكفلت بكافة تكاليف العزل لمصابى كورونا بالمؤسسات القومية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الهيئة الوطنية للصحافة أنها تكفلت بكافة تكاليف العزل ودفع الفاتورة بالكامل فى المستشفيات وإجراء الكشوف والفحوصات والاشعة المقطعية والفحوصات الآخرى لجميع الحالات التى تم تحويلها للمستشفيات، من العاملين فى المؤسسات الصحفية القومية "صحفيين، عمال، اداريين " على حساب الهيئة وتتابع الحالات اولا بأول .

وأضافت الهيئة فى بيان لها أنها شكلت إدارة أزمة تعمل طوال الأربع وعشرين ساعة، وتتواصل مع رؤساء مجالس الإدارات ورؤساء الأزمة بالمؤسسات ، وتصدر تقارير يومية لمتابعة الحالات، وأن المؤسسات قامت امس واليوم بشراء المستلزمات الخاصة بالتعقيم والتطهير، من الدعم المقدم من الهيئة وقيمته 100 آلف جنيه لكل مؤسسة، وتم تطهير مؤسسات الهلال والتحرير وروزاليوسف والمعارف والوكالة واالاهرام واخبار اليوم والشركة القومية، ويتم التطهير للمرة الثانية خلال ايام.

يذكر أن الهيئة الوطنية للصحافة أكدت أنه فى ضوء الجهود المبذولة التى تقوم بها الهيئة بالتعاون مع لجان ادارة الازمة بالمؤسسات الصحفية القومية لمتابعة حالات الاشتباه والاصابة بفيروس كورونا المستجد للعاملين بها وتوفير الرعاية الطبية العاجلة للحالات المستحقة عن يوم الخميس الموافق ٤يونيو ٢٠٢٠ فجاءت كالتالى:

- اشتباه واصابة ٨ زملاء من العاملين فى مؤسسات وكالة أنباء الشرق الاوسط والاهرام والقومية للتوزيع وروزاليوسف والاهرام واخبار اليوم ودار المعارف تم تحويلهم جميعا الى المستشفيات واجراء الفحص الطبى عليهم.

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- عزل حالتين منهم فى المستشفى بعد ثبوت احتياجهما لرعاية طبية متقدمة وفقا للفحص الطبى

- عزل حالتين اخرين بالمنزل مع منحهما بروتوكول العلاج المقرر من قبل وزارة الصحة وتعريفهما بقواعد بروتوكول العزل المنزلى .

- بقية الحالات تم تحويلهم الى المستشفيات تحت الفحص والمتابعة لتحديد احتياجاتهما والتاكد من ثبوت الاصابة او عدمها وجارى التنسيق لتوفير ما يلزم

- مع تمنيات الهيئة الوطنية للصحافة بالشفاء العاجل للزملاء.