شكرا لقرائتكم خبر عن عبد المنعم سعيد: المجتمع الأمريكى منقسم داخليا وهناك تمييز عكسى ببعض الولايات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور عبد المنعم سعيد، المفكر السياسي، إن المجتمع الأمريكي منقسم داخليا فمن الأمريكان من من يرى إعطاء مميزات قوية للأقليات ومنهم من يرى العكس، بحق الأمريكان السود، مشيرا أيضا إلى أن هناك حالة تمييز عكسي داخل بعض الولايات.
وأضاف المفكر السياسي، خلال لقائه في برنامج رأي عام مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، على قناة TeN،: في حقيقة الأمر هناك 3 تعديلات دستورية لم يطبقوا عمليا في مسألة الانتخابات بعد الحرب الأهلية التي حدثت.
وأكد أن الوضع سيتغير كثيرا بعد مقتل جورج فلويد ولن يستمر على ما هو عليه حتى نوفمبر المقبل، مشيرا إلى أن الاستطلاعات التي تظهر للصحف على الإنترنت كثيرا ما لديها جماهيرية شعبية لكن المعيار الأقوى هو المجمع الانتخابي وليس استطلاعات الرأي العام، فيجب تقييم الاستطلاع بالشكل الذي عليه الانتخابات وليس رقميا فقط.
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