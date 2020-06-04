شكرا لقرائتكم خبر عن عبد المنعم سعيد: المجتمع الأمريكى يعيش شرخا من الداخل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الكاتب الصحفي الكبير الدكتور عبدالمنعم سعيد، إن المجتمع الأمريكي يعيش شرخا من الداخل خلال الأعوام الأخيرة، مشيرا إلى أن هناك مشاكل كبيرة داخلية بين الولايات وحتى بين أمريكا والدول الآخرى.

وأضاف سعيد، خلال لقائه في برنامج رأي عام على قناة TeN، أن الولايات المتحدة الأمريكية تحتاج إلى مجموعة من الحوارات والمراجعات، قائلا: صحيح أن العولمة انتشرت بالفكرة الأمريكية وهيمنتها تكنولوجيا على العالم، إلا أن الصين استطاعت أن تتقدم بشكل هائل وكبير تكنولوجيا، وتتغول في العالم إلا أن جاء ترامب وأدرك حجم الصين الكبير.

وأكد الكاتب الصحفي الكبير، أن الحلم الأمريكي تراجع بشكل كبير لافتا إلى أن أمريكا تراجعت عالميا لصالح الصين، وتابع أن الأوضاع التخريبية والتظاهرات الحالية في أمريكا إذا استمرت ستهدي ترامب الفوز في الانتخابات الأمريكية المقبلة.

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وأضاف الكاتب الصحفي الكبير، أن الربيع الأمريكي لديه نفس قوانين الربيع العربي، فمعيار الأمن سيكون له الأولوية لدى الأمريكين، مشيرا إلى أنه سيصبح اختيار الأمن هو الأقوى في الصندوق الانتخابي، وأن الأوضاع الحالية سوف تجعل الديمقراطيين للذهاب إلى الانتخابات سريعًا ظنا منهم ضمان الفوز وهو ما لم يتحقق.

وكشف سعيد، أن الأمريكان الأفارقة لم يذهبوا إلى الانتخابات دعما لهيلارى كلنتون مثل ما حدث مع أوباما، بعكس ما حدث مع ترامب مع الأمريكان البيض.