شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات والشيشان يتبادلان شحنات الأدوية والغذاء لمواجهة كورونا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبادلت دولة الإمارات العربية المتحدة مع جمهورية الشيشان الروسية شحنات الدواء والغذاء فى مواجهة كورونا.

وقال مفوض الرئاسة الشيشانية ومستشار الرئيس توركو دودوف، إنه ضمن التعاون البناء بين دولة الأمارات العربية المتحدة وجمهورية الشيشان بروسيا الإتحادية تم استقبال شحنة طبية عبر طائرة خاصة من قبل دولة الإمارات وذلك للتصدي والتخفيف من جائحة فايروس كورونا " كوفيد ١٩ ".

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كما تم إرسال مساعدات طبية أخرى عبر طائرة خاصة من قبل دولة الإمارات لجمهورية داغستان ، في حين قدمت جمهورية الشيشان هدية أخوية هي عبارة عن مواد غذائية للشعب الإماراتي وذلك تقديرا لدور الإمارات ودعمها ونظير العلاقات الأخوية بين ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ورئيس جمهورية الشيشان رمضان قديروف وأن تعود الطائرات بهدايا تزيد من عمق المحبة والأصالة بين البلدين.