شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر: النائب ممدوح مقلد مستمر فى تلقى العلاج من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت مصادر برلمانية، إن النائب ممدوح مقلد، عضو مجلس النواب عن دائرة سوهاج، مستمر في تلقي بروتوكول العلاج من فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19" بعد خروجة من إحدى المستشفيات الخاصة، حيث كان يخضع للعزل بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد وبعض أفراد أسرته.

واضافت المصادر، أن النائب غادر المستشفى بناء علي طلبه بعد مكوثه فتره في مستشفي العزل وسلبية المسحة التي اجراها للكشف عن فيروس كورونا المستجد والتي جاءت سلبية، وبناء عليه مايزال يتلقي العلاج بالمنزل، لتظهر المسحه الأخيره ايجابية التحليل، الأمر الذي دفع أعضاء المجلس إلي إرسال رسائل علي إحدي الجروبات التي تجمعهم للإطمئنان علي وضعه.

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جدير بالذكر أنه تنفيذاً لتوجيهات الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، واستعداداً لانعقاد الجلسات العامة للبرلمان يومي الأحد والاثنين، قام المستشار محمود فوزي الأمين العام لمجلس النواب بمراجعة جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية المتخذة من قبل المجلس لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

ووجه المستشار محمود فوزي، بتوفير الكمامات لجميع المترددين على المجلس، وتوفير المطهرات اللازمة في كافة القاعات والطرقات.

وشدد فوزي، على تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي، والتأكد من المسافات الآمنة في القاعات المقرر عقد اجتماعات اللجان النوعية بها، حيث تم تجهيز جميع القاعات الكبيرة دون القاعات الصغيرة، والتي ستشهد عدداً من الاجتماعات الأسبوع القادم لمناقشة موازنات الوزارات والجهات المختلفة، في إطار قرب مناقشة مجلس النواب للموازنة العامة للدولة للعام المالي 2020/2021.