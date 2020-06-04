شكرا لقرائتكم خبر عن 4 اجتماعات لـ"صحة البرلمان" لمناقشة مستجدات كورونا وموازنة القطاع الصحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمد العماري رئيس اللجنة، اجتماعين يوم الأحد المقبل، لمناقشة آخر المستجدات والتطورات بشأن أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، وسيناريوهات وزارة الصحة للتعامل مع أي تطورات.

كما تعقد لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب اجتماعا يوم الاثنين القادم، لمناقشة مشروعي قانوني بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2020/2021، فيما يخص: ديوان عام وزارة الصحة والسكان، مديريات الشئون الصحية بالمحافظات، الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، هيئة الإسعاف العامة.

وتنعقد اللجنة الاثنين أيضاً لمناقشة مشروعي قانوني بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2020/2021، فيما يخص: الهيئة العامة للرعاية الصحية، الهيئة العامة للتأمين الصحي، المؤسسة العلاجية، الهيئة العامة للتدريب الإلزامي للأطبا، صندوق مكافحة المخدرات، التأمين الصحي الشامل.