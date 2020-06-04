شكرا لقرائتكم خبر عن قيادي بحزب الغد: نبحث الاستعداد للاستحقاقات الانتخابية القادمة ما بعد كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس محمود أشرف خليل القيادى بحزب الغد، على ضرورة الاستعداد لبناء الوطن واجتياز ما بعد كورونا، خاصة الاستعداد للاستحقاقات القادمة.

وقال "أشرف"، إن الأحزاب السياسية عليها دور عظيم فى إثراء المشاركة السياسية وكذلك التوعية بكافة الحقائق عن المشهد السياسى الحالي، مؤكدا أن هذا العام هو عام الاستعداد للاستحقاقات الانتخابية الثلاثة وحزب الغد مهتم بالمنافسة الشريفة فى الانتخابات، مؤكدا ان شباب الحزب طوال السنوات الماضية حصلوا على تدريبات مكثفة وسيكمل هذه الدورات خلال العام المقبل بشكل مكثف وسريع.

وأضاف القيادى بحزب الغد، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى مهتم بشكل كبير بالتمكين الايجابى للشباب والمرأة ومتحدى الاعاقة والعمال والفلاحين فى الاستحقاقات الانتخابية الثلاثة، منوها إلى ان هذا التوجه الحميد من الدولة سيكون له انعكاس جيد جدا على مصر خلال السنوات المقبلة، واستطرد: "نحن امام ارادة سياسية لنجاح الاستحقاقات الثلاثة ونحن فى حزب الغد مستعدين لخوض الانتخابات بقوة".

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تابع: "التدريب على الاستحقاقات الانتخابية أصبح ضرورة قصوة وحزب الغد يعمل على هذا الامر كل عام ولكن هذا العام سيشهد تدريب مكثف واستعداد على الارض فى المحافظات واختيار الشباب والمرشحين للانتخابات".

وتنتظر مصر ثلاثة استحقاقات دستورية، أولها انتخابات مجلس النواب المقرر إجراؤها فى نوفمبر المقبل، والثانى انتخابات مجلس الشيوخ، الذى جرى تفعيله بعد تعديل الدستور فى أبريل الماضي، والثالث انتخابات المجالس المحلية وهى حلقة الوصل بين الجهات التنفيذية والمواطن.

وتوقع المهندس محمود أشرف خليل، أن يكون فى انتخابات 2020 هناك زخم فى مشاركة الشباب فى المحليات، بسبب الصلاحيات الجديدة للمحليات. وإذا كان هذا الوضع يختلف عن انتخابات مجلس النواب القادمة، أو انتخابات مجلس الشيوخ منزوع الصلاحيات، فيعتقد أن دور الأحزاب السياسية هنا سيكون فاعلًا فى دعم مشاركة الشباب، خاصة إذا ما أُقرَّ نظام يدعم الأحزاب، أى الانتخاب النسبى عبر قوائم حزبية نسبية.