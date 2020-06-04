حصيلة الإصابات بكورونا في أمريكا تتخطى 1.8 مليون حالة

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:
أعلنت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أن العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا المستجد في البلاد، بلغ مليونا و842101 حالة، بزيادة 14676 عن إحصائها السابق.
وذكرت هذه المراكز، أن عدد حالات الوفاة بسبب مرض كوفيد-19، زاد 827 حالة ليصبح 107029.
وأضافت أن هذه الحصيلة تم تسجيلها حتى الساعة الرابعة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة في الثالث من يونيو، مقابل تقريرها السابق الذي صدر يوم الأربعاء.
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