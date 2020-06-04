بعد تعيينه رسميًا.. السيرة الذاتية لرئيس مدينة كفر الشيخ الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

شملت حركة التعينات الجديدة لرؤساء المراكز والمدن اليوم الخميس، وفق قرار صادر من اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، تعيين اللواء شعبان محمد مبروك عمر، رئيسًا لمركز ومدينة كفر الشيخ.

ويستعرض "الخليج 365" فيما يلي السيرة الذاتية لرئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، بعد تعيينه رسميًا.

ولد اللواء شعبان مبروك، عام 1963 بمركز طامية بمحافظة الفيوم، ومتزوج من طبيبة ولديهما أطفال، وتخرج من كلية الشرطة عام 1986، وتولى أول مهام عمله في الشرطة ضابطًا بمديرية أمن الفيوم، ثم انتقل للعمل بمديرية أمن سوهاج، والشرطة العامة للسياحة والآثار، وعمل في مديرية أمن كفر الشيخ، حتى وصل إلى منصب مساعد فرقة الحامول بعد حصوله على رتبه لواء.

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ودع مبروك عمله في الشرطة، بعد حصوله على رتبة لواء، واتجه للعمل في المحليات عام 2017، بقسم المشروعات والثروة السمكية بديوان عام محافظة كفر الشيخ، وتولى منصب رئيس مركز ومدينة بيلا، في العام ذاته، ولمدة عامين، وفي العام 2019 انتقل للعمل رئيسًا لمركز ومدينة كفر الشيخ، ليصدر قرارًا رسميًا من وزير التنمية المحلية بتعيينه في منصبه.

وكان اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أصدر حركة المحليات الجديدة، اليوم الخميس، والتي تشمل 161 قيادة على مستوى المحافظات.

وشملت الحركة تعيين جديد للواء شعبان محمد مبروك عمر، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، والعميد نعمان على نعمان، رئيس حى شرق بورسعيد، رئيسًا لمدينة سيدي غازي، وتعيين محمد فوزي محمد حافظ قناوي، رئيسًا لمدينة برج البرلس.