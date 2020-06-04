تشييع جثمان أول طفلة بين ضحايا فيروس كورونا في كفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

شيع أهالي برج البرلس في كفر الشيخ، اليوم الخميس، جثمان أول طفلة بين ضحايا فيروس كورونا المستجد، والتي توفيت متأثرة بإصابتها بالفيروس، أثناء تلقيها العلاج في مستشفى العزل الصحي بمدينة بلطيم.

وصل جثمان الطفلة، في سيارة إسعاف خاصة بنقل الجثث، قادمًا من مشرحة مستشفى العزل الصحي، بمدينة بلطيم، إلى مقابر أسرتها بمنطقة الغانمية بمدينة برج البرلس، وسط حراسة أمنية مشددة، ليوارى جثمانها الثرى بمقابر أسرتها.

وكانت مديرية الشئون الصحية في كفر الشيخ، سجلت اليوم الخميس، وفاة الطفلة "فاطمة أ ح"، 10 سنوات، تقيم بمنطقة الغانمية بمدينة برج البرلس، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وأكد مصدر طبي بمديرية الشئون الصحية في كفر الشيخ، في تصريحات لـ"الخليج 365"، أن الطفلة كانت تعاني من فشل كلوي، وتتلقى العلاج في قسم الكلى بمستشفى كفر الشيخ العام، قبل اكتشاف إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وتبين ذلك خلال إجراء التحاليل الطبية لها، وفق متابعة حالتها المرضية بالفشل الكلوي، دون معرفة كيفية انتقال عدوى الفيروس لها.