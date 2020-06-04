حاكم نيويورك يطالب بإخضاع المتظاهرين لفحص فيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - نيويورك - (د ب أ):

قال أندرو كومو حاكم ولاية نيويورك اليوم الخميس ، إن عشرات الآلاف من الأشخاص الذين احتجوا في نيويورك ضد وحشية الشرطة والعنصرية، يجب أن يخضعوا لفحص فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19).

وقال كومو في المؤتمر الصحفي اليومي: "إذا كنت في الاحتجاج ،أفترض أنك تعرضت له(الفيروس)" ، مضيفا أن ما يقرب من 30 ألف شخص شاركوا في مظاهرات عبر ولاية نيويورك.

وأضاف الحاكم أن العديد منهم كانوا يرتدون أقنعة وجه (كمامات)، لكنهم لم يلتزموا بالتباعد الاجتماعي في المسيرات المكتظة. إنه من "واجبهم المدني" أن يتم فحصهم للكشف عن الفيروس المميت.

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وقال كومو إن الاختبارات متاحة لجميع المتظاهرين في الولاية ، التي لديها نحو 700 موقع فحص مجاني.

وعانت نيويورك، مثل جميع الولايات الأمريكية الخمسين، من الاضطرابات لعدة أيام، والتي أشعلتها وفاة المواطن الأسود، جورج فلويد، على أيدي ضباط الشرطة البيض في مدينة مينيابوليس الواقعة في الغرب الأوسط الأمريكي.

وتأتي التظاهرات الجماهيرية في الوقت الذي تستعد فيه مدينة نيويورك لبدء إعادة افتتاحها التدريجي الأسبوع المقبل بعد إغلاق دام شهورًا لوقف انتشار الفيروس الفتاك.