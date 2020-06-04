تسجيل 118 إصابة جديدة بكورونا في إسرائيل

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، أنه تم اليوم تسجيل 118 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وفقًا لروسيا اليوم.
كما أعلنت وزارة التربية والتعليم الإسرائيلية، إغلاق 10 مؤسسات تعليمية منذالصباح بسبب اكتشاف حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا فيها.
وأضافت الوزارة، أن الحديث يدور عن ثلاث مدارس في يافا وأربع أخرىفي تل أبيب وغفعاتيم وبيتح تكفا وأشدود، إلى جانب ثلاث رياض أطفال في سديروت.
ويصل عدد الطلاب والمعلمين الذين تأكدت إصابتهم بمرض كوفيد-19، إلى مئتين وسبعين إصابة، فيما يخضع قرابة ثمانية آلاف وثلاث مئة آخرين للحجر الصحي.
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