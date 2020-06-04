تونس تنفي وقوع عملية إرهابية في القصبة

نفت وزارة الداخلية التونسية وقوع عملية إرهابية في القصبة، وفقًا لموقع روسيا اليوم.
وأوضحت أن وحداتها المختصة تولّت تمشيط محيط المدينة العتيقة بالعاصمة إثر إقدام شخص على التّصريحبالطريق العام بأنه سيتم تنفيذ عملية إرهابية بالمدينة العتيقة.
وذكرت الوزارة، أن الوحدات الأمنية قامت بإجراء التحقيقات اللازمة مع الشخصالمعني، وثبت أنه يعاني من اضطرابات نفسية، وأن ما تم تداوله من تصريحات حول ذلك، لا أساس له من الصحة.
وأكدت وزارة الداخلية التونسية أن وحداتها في حالة جاهزية عالية لمجابهة أي تهديد مهما كانت طبيعته.
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