من هو الأمير سعود بن عبد الله بن فيصل آل سعود

أعلن الديوان الملكى السعودي وفاة الأمير سعود بن عبدالله بن فيصل بن عبدالعزيز آل سعود اليوم الخميس، وسيوارى جثمانه الثرى يوم غد الجمعة فى الرياض، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.

صفحات السعوديون تتشح بالسواد بعد وفاة الأمير سعود بن عبدالله الفيصل

يذكرأن، أصدر الديوان الملكي السعودى بياناً نعى فيه وفاة والدة الأمير فواز بن عبدالله بن عبدالرحمن آل سعود، التي انتقلت إلى رحمة الله وورى جثمانها الثرى الشهر الماضى في الرياض.

من هو سعود بن عبد الله بن فيصل:

والأمير الراحل، هو حفيد ثالث ملوك

السعودية، الملك فيصل بن عبدالعزيز، الذي حكم البلاد بين عامي 1964 و1975

والده هو الأمير والشاعر الراحل عبدالله الفيصل وقيل أنه كتب بعض الأغاني لكوكب الشرق أم كلثوم، ووالدته هي الأميرة الراحلة نورة بنت عساف العساف.

Advertisements

وللراحل 8 أخوة وأخت واحدة، هم الأمراء خالد (متوفي) ومحمد (متوفي) وعبد الرحمن وطلال (متوفي) وسلطان وتركي وبندر (متوفي) وفيصل، والأميرة سلطانة

ولم ينخرط الأمير الراحل في العمل الحكومي، لكنه أحد رجال الأعمال

في القطاع الخاص، وكان حتى وفاته رئيس مجلس إدارة شركة معارض الرياض المحدودة

ونعى أمراء وشخصيات وناشطون سعوديون الأمير الراحل، عبر منصات التواصل الاجتماعي، داعين له بالرحمة والمغفرة

ودشن ناشطون هاشتاج #سعود_العبدالله_الفيصل_في_ذمة_الله عبر ”تويتر“ من أجل تقديم التعازي للأمير الراحل.

وقال الأمير نواف بن فيصل معزياً: "لاحول ولاقوة الا بالله رحم الله الامير #سعود_العبدالله_الفيصل وغفرله وخالص العزاء لأسرته وأبنائه واخوانه (إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ)".

وقال بندر بن خالد: "انتقل إلى رحمة الله صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن عبدالله الفيصل بن عبدالعزيز تغمده الله برحمته انا لله وانا اليه راجعون خالص #العزاء ل اخي الامير فيصل واخي الامير خالد وأبناء وبنات وأحفاد الملك فيصل رحمه الله".