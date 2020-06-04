ميركل تعلق على مقتل جورج فلويد

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وقالت ميركل في مقابلة أجرتها معها قناة ”زد دي إف“ العامة: ”قتل جورج فلويد أمر فظيع.. العنصرية أمر فظيع. المجتمع الأمريكي شديد الاستقطاب“.
وأضافت: ”لطالما كانت العنصرية موجودة. وهذا ما يحصل للأسف هنا أيضا في ألمانيا“، مبدية أملها في أن تبقى التظاهرات الجارية في الولايات المتحدة ”سلمية“.
وعلقت ردا على سؤال حول نهج الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قائلة: ”أعتقد أن أسلوبه السياسي سجالي للغاية.. مطالبي أنا في السياسة هي على الدوام محاولة جمع الناس ومصالحتهم مع بعضهم“.
وتابعت: ”إنني أعمل مع جميع الرؤساء المنتخبين في العالم بأسره وبالطبع مع الرئيس الأمريكي.. كل ما يمكنني القيام به، هو الأمل في أن نتمكن من العمل معا“.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.