كتب هاني نصر العربي في الخميس 4 يونيو 2020 10:14 مساءً - انت الان تقراء خبر ولاية برلين تصدر قانونا لمكافحة التمييز على أراضيها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر برلمان ولاية برلين الألمانية كأول ولاية اتحادية في البلاد، اليوم الخميس، قانونا لمكافحة التمييز على أراضيها.

وقرر مجلس الشيوخ في برلين، الخميس، القانون الجديد الذي من شأنه حماية سكان العاصمة البالغ عددهم 3.8 مليون نسمة من التمييز الذي قد تمارسه السلطات بحقهم.

ويتيح القانون الألماني الفرصة للمتضررين بمطالبة سلطات الولاية بتعويضات عن الضرر إذا توفرت الأدلة على ذلك.

صوت لصالح القانون 86 عضوا من أعضاء برلمان ولاية برلين البالغ عددهم 143 بينما عارضه 57 عضوا.

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يعتبر قانون مكافحة التمييز داخل ولاية برلين الذي طرحه ديرك بيهرنت عضو مجلس الشيوخ من حزب الخضر، مثيرا للجدل.