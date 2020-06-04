كتب هاني نصر العربي في الخميس 4 يونيو 2020 10:14 مساءً - انت الان تقراء خبر أنجيلا ميركل تنفي ترشحها لولاية خامسة كمستشارة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، بشدة التكهنات التي ترددت حول إمكانية ترشحها لولاية خامسة كمستشارة للبلاد.

وقالت المستشارة الألمانية، الخميس، في برنامج "ماذا الآن، يا سيدة ميركل؟" الذي تبثه القناة الثانية بتلفزيون "زد دي أف" ردا على سؤال بشأن ما تفكر فيه بشأن ترشحها فترة تالية من أجل العمل على التغلب على وباء كورونا: "كلا، غير حقيقي"، مبينة أن رفضها لهذا "راسخ تماما".

وكان وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر وآخرون رددوا مؤخرا تكهنات بشأن إمكانية ترشح ميركل لولاية خامسة.

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وصرح زيهوفر لصحيفة "بيلد أم زونتاج" الألمانية مطلع مايو/أيار الماضي بأنه سمع بصورة متكررة في الفترة الأخيرة تردد هذه الفكرة في الوسط السياسي، مشيرا إلى أن ميركل تقود ألمانيا بصورة قوية للعبور من أزمة كورونا.