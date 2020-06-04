"المسماري": السراج جعل الأزمة الليبية رهينة للصراعات الدولية

وقال "المسماري"، خلال تصريحاته مساء اليوم الخميس: "نحن الآن نضع الكرة في ملعب المجتمع الدولي لتنفيذ تعهداته".

وأضاف: "لن نتقدم أي مفاوضات سياسية إلا بعد سحب كل قوات أردوغان من ليبيا".

وأعلن الجيش الوطني الليبي، الخميس، إعادة تمركز قواته خارج العاصمة طرابلس بشرط التزام الطرف الآخر بوقف إطلاق النار. وحذرت القيادة العامة للجيش الليبي في بيان عاجل، أنه في حالة عدم التزام مليشيات حكومة الوفاق غير الدستورية، بالقرار، سيتم استئناف العمليات العسكرية، وتعليق المشاركة في لجنة وقف إطلاق النار 5 + 5. وأكد الجيش الليبي أن القرار جاء بناء على موافقة القيادة العامة لاستئناف المشاركة في لجنة وقف إطلاق النار 5 + 5، التي تشرف عليها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ولإنجاح أعمالها المرتقبة. Advertisements