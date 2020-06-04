اليوبي: عدلت عن الإستقالة رفضا للتشويش.. ومن يثيرون قضية الإنتماء السياسي يسيؤون لثوابث المملكة

كشف محمد اليوبي، مدير مديرية علم الأوبئة ومحاربة الأمراض المتنقلة بوزارة الصحة، عن حقيقة استقالته من المنصب، وخلفيات الموضوع، وكذا ما أثير عن خلافات له مع وزير الصحة، وكاتبها العام، وحقيقة ارتباطه بحزب العدالة والتنمية، كما تطرق إلى الجدل الدائر حول ارتفاع معدلات الشفاء مؤخرا بين المصابين بفيروس كورونا. وقال اليوبي، في حديث مع “اليوم 24” إنه كان يتجه للإستقالة، بسبب خلافات مع مساعدين لوزير الصحة خالد آيت الطالب، مؤكدا أنه تراجع عنها بالنهاية حتى لا يتم التشويش على عمل الوزارة، خصوصا وأننا “بصدد الخروج من الأزمة”.

ونفى المتحدث أن تكون بينه وبين وزير الصحة أية خلافات، مضيفا “علاقتي به طيبة وما بيني وبينو غير الخير”. وبخصوص ما أثير على مواقع وصفحات إلكترونية شككت في أعداد حالات الشفاء المعلنة من طرف وزارة الصحة، وربطت بينها وبين تراجع اليوبي عن تقديم التصريح الصحافي اليومي، الخاص بالحصيلة الوبائية، أكد اليوبي، أن “ذلك غير صحيح تماما”، موضحا أن حالات الشفاء نتيجة طبيعية لمسار العلاج، وأن الأمر تصادف مع تكليف زميل له لتقديم النتائج اليومية التي يمكن أن يقدمها أي من زملائه.

كما نفى اليوبي أن يكون له خلاف مع الكاتب العام، أو أن يكون قد سعى لتولي المنصب، مسجلا أنه لم يقدم أصلا أي ترشيح لتولي هذه المسؤولية، ولم يعبر عن رغبته في المنصب. من جهة أخرى، نفى اليوبي، أن يكون له أي انتماء حزبي، أو أية علاقة بحزب العدالة والتنمية، أو العدل والإحسان أو أي من الحركات التي تم ذكرها في وسائل إعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، مؤكدا أنه لا يمارس أي نشاط حزبي وليس متعاطفا مع أي من المكونات السياسية.

كما عبر اليوبي في الوقت ذاته، عن استغرابه لرغبة البعض في تحويل القضية إلى قضية سياسية، و”جعل الإنتماء إلى الأحزاب كأنه جريمة”، ومؤكدا بأن من يفعلون ذلك يسيؤون للبلاد كلها ولديمقراطيتها ويضربون في ثوابثتها. وكان اليوبي قد توقف منذ 26 ماي الماضي، عن تقديم التصريح الصحافي اليومي، الخاص بالحصيلة الوبائية في المملكة، ما أثار جدلا حول حقيقة استقالته من منصبه كمدير لمديرية الأوبئة بوزارة الصحة، وخلفياتها، وعلاقته بالوزير خالد آيت الطالب.