كشف سالفادور إيا، وزير الصحة الإسباني، سبب محادثاته مع مجموعة من نجوم كرة القدم، وذلك في معرض حديثه عن المستجدات اليومية للحالة الوبائية والتدابير الوقائية في إسبانيا.
وأوضحت صحيفة “ماركا”، المتخصصة والواسعة الانتشار، أن وزير الصحة بالجارة الشمالية للمغرب قرر التحدث إلى لاعبي كرة القدم من منطلق أنهم “مراجع اجتماعية” للشباب بعد معاينته لمجموعة من الشباب يحتسون الخمر بشكل جماعي “بوتيون”.
وتابع الوزير الإسباني، نقلا عن المصدر ذاته، قائلا “في ذلك اليوم قررت وفكرت أنه من الجيد أن تخرج “المراجع الاجتماعية” لتقول، بعناية، ما وقع لا يمكن أن يكون مزحة”.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الصحة الإسباني يستعين بنجوم الكرة لمواجهة انتشار فيروس “كورونا” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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