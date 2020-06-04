أزيد من 24 ألف مغربي حصلوا على الجنسية الإسبانية سنة 2019

أفاد المعهد الوطني للإحصاء أن حوالي 24 ألف و 544 من المغاربة المقيمين في إسبانيا حصلوا على الجنسية الإسبانية سنة 2019 ليأتوا بذلك على رأس قائمة الأجانب المقيمين بالتراب الإسباني الذين تم تجنيسهم خلال السنة الماضية.

وأوضح المعهد الوطني للإحصاء في تقرير أصدره اليوم الخميس أن مواطني الإكوادور احتلوا المركز الثاني من حيث عدد الأشخاص الذين تم تجنيسهم بما مجموعه 8145 شخصا متبوعين بالكولومبيين ( 7512 ) ثم البوليفيين ( 7404).

وأضاف نفس المصدر أن العدد الإجمالي للأشخاص الأجانب الذين يقيمون في إسبانيا وحصلوا على جنسيتها خلال عام 2019 بلغ 98 ألف و 858 شخصا مسجلا بذلك زيادة قدرت نسبتها ب9.8 في المائة مقارنة مع السنة التي قبلها (2018) مشيرا إلى أن 1.47 في المائة من الحاصلين على الجنسية الإسبانية هم من الرجال و9.52 في المائة من النساء.

وأشار إلى أن فئة الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم ما بين 30 و 39 سنة تشكل الأغلبية ضمن العدد الإجمالي من الأشخاص الذين استفادوا من الجنسية الإسبانية خلال عام 2019.

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كما أن نسبة 72.77 في المائة من الأشخاص الذين تم تجنيسهم (76 ألف و842 شخص) حصلوا على الجنسية الإسبانية لأنهم أقاموا بطريقة شرعية ومتواصلة لمدة عشر سنوات بالتراب الإسباني.

وبخصوص التوزيع الجغرافي للمستفيدين من الجنسية الإسبانية خلال سنة 2019 فقد جاءت جهة كتالونيا في المرتبة الأولى ب24 ألف و84 شخصا متبوعة بجهة مدريد بـ22 ألف و161 شخصا.

وتفيد آخر معطيات المعهد الوطني للإحصاء أن عدد المغاربة الذي يقيمون بصفة شرعية في إسبانيا بلغ إلى حدود فتح يناير الماضي ما مجموعه 864 ألف و546 شخصا وهو ما يمثل زيادة قدرت نسبتها بـ3.6 في المائة مقارنة مع السنة الماضية أي بزيادة 50 ألف و959 شخصا.