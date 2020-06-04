نهائي كأس إيطاليا يوم 17 من الشهر الجاري فوق أرضية ملعب روما

كشفت وسائل إعلام إيطالية عن تحديد يوم 17 يونيو الجاري كموعد لنهائي الكأس بعد قرار استئناف المنافسات الكروية عقب التداعيات السلبية لانتشار فيروس “كورونا” المستجد.
وشددت المصادر ذاتها على كون مبارتي نصف النهائي بين اليوفي والميلان، نابولي والانتر ستلعبان يومي 12 و13 من الشهر الجاري، على أساس خوض المباراة النهائية يوم 17 فوق أرضية الملعب الأولمبي لروما.
وأوضح وزير الرياضة الإيطالي فيسينسو سبادافورا أنه تم التفكير في استئناف المنافسات الكروية ببرمجة مبارتي نصف النهائي والنهائي لمسابقة الكأس، مبرزا في السياق ذاته أن المباريات الـ 3 ستكون منقولة، وبشكل مفتوح، على قناة “راي”.
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