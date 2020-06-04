كورونا.. 600 حالة نشطة فقط في المغرب و15 ترقد بالإنعاش و5 حالات تحت التنفس الاصطناعي

تحتضن مستشفيات المغرب اليوم 600 حالة نشطة فقط من المصابين بفيروس كورونا المستجد، وهو أدنى عدد تشهده البلاد منذ فاتح أبريل الماضي.
وتتضمن الحالات الـ600، 15 حالة داخل قسم الإنعاش، منها 10 حالات في مدينة الدار البيضاء، أربعة منهم يخضعون للتنفس الصناعي، وثلاث حالات في مدينة مراكش، وحالة واحدة في مدينة فاس، وأخرى في طنجة خاضعة للتنفس الاصطناعي.
وأعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، تسجيل 81 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في 24 ساعة الأخيرة، ووفاتين و329 حالة شفاء.
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