كشف يوسف النصيري، مهاجم المنتخب الوطني وفريق ريال بيتيس الإسباني، أنه سجل 4 أهداف في مرمى بيتيس، بينها “هاتريك” أهداه لوالدته، وذلك في تصريح له قبل ديربي إشبيلية بين بيتس وإشبيلية بعد قرار استئناف منافسات دوري الجارة الشمالية للمغرب.
وقال النصيري، نقلا عن صحيفة “ماركا” الاسبانية، المتخصصة والواسعة الانتشار، إنه مرتبط بشكل كبير بعائلته، واستطرد قائلا “بالنسبة لي عائلتي تأتي في المقام الأول”.
وتابع النصري قائلا “غادرت منزلي في فاس عن سن الـ 12 وتوجهت إلى الرباط حيث كنت أدرس وأعيش، هي خطوة صعبة إن لم تكن مستعدا للخطوة نفسيا”.
وأضاف “ذهبت إلى فريق تشيلسي لمدة 3 أسابيع لا أكثر ثم عدت إلى المغرب، لم أستطع الصبر أكثر، ولعبت بعدها رفقة أكاديمية محمد السادس أمام مالقا، إشبيلية وألميريا، وراقبني مكتشفو فريق مالقا، وحضروا إلى المغرب لمتابعتي وثم بعدها التوقيع في كشوفات الفريق الأندلسي”.
كانت هذه تفاصيل خبر يوسف النصيري: “خضعت لاختبار قصير مع تشيلسي و”الهاتريك” في مرمى بيتيس أهديته لوالدتي” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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