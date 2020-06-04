31 إصابة في مراكش.. بؤرة عائلية كبيرة ترفع عدد الإصابات بكورونا في 24 ساعة

كشف معاذ لمرابط، منسق المركز الوطني لعمليات طوارئ الصحة العامة بوزارة الصحة، أن 31 حالة من أصل 81 تم تسجيلها في مدينة مراكش، في بؤرة عائلة كبيرة مرتبطة بحالة سجلت في الأيام الماضية.

وقال المتحدث في تصريح صحافي حول الوضع الوبائي لانتشار فيروس كوفيد-19 في المغرب أن 22 إصابة تم تسجيلها في مدينة طنجة، و14 في جهة فاس مكناس، و12 حالة في جهة البيضاء السطات، وحالتين في جهة الرباط سلا القنيطرة.

وأعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، تسجيل 81 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في 24 ساعة الأخيرة، ووفاتين و329 حالة شفاء.