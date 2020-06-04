واشنطن: قوى خارجية تؤجج الاحتجاجات في بلادنا

حمل وزير العدل الأمريكي ويليام بار "قوى خارجية" لم يسمها، مسؤولية تصعيد العنف في بلاده على خلفية الاحتجاجات التي تشهدها إثر مقتل المواطن من أصول إفريقية جورج فلويد على يد الشرطة.
وقال بار اليوم الخميس في تعليقه على الاحتجاجات، إن "قوى خارجية تنشط على كل الجبهات بهدف تصعيد العنف في البلاد".
ووصف الاضطرابات التي اندلعت ضد عنف الشرطة وتعسفها والعنصرية بأنها "أعمال فوضوية لا معنى لها" و"جرائم تهدف إلى تخويف المواطنين".
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