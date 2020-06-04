واشنطن: قوى خارجية تؤجج الاحتجاجات في بلادنا

وقال بار اليوم الخميس في تعليقه على الاحتجاجات، إن "قوى خارجية تنشط على كل الجبهات بهدف تصعيد العنف في البلاد".

ووصف الاضطرابات التي اندلعت ضد عنف الشرطة وتعسفها والعنصرية بأنها "أعمال فوضوية لا معنى لها" و"جرائم تهدف إلى تخويف المواطنين".