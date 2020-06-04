شفاء 406 وتسجيل 1152 إصابة جديدة بفيروس كورونا بمصر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 4 يونيو 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، الخميس، شفاء 406 مصابين بفيروس كورونا وخروجهم من مستشفيات العزل والحجر الصحي، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 7756 حالة، فضلا عن تسجيل 1152 إصابة جديدة و38 وفاة.



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وقال الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، إن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية".

وتابع: بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خصوصا في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

وأضاف في بيان، أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الخميس، هو 29 ألفا و767 حالة بينهم 7756 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1126 حالة وفاة.