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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الجزائر تسجل 98 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 4 يونيو 2020
متابعات_ الخليج 365
سجلت الجزائر، الخميس، 98 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال آخر 24 ساعة، بانخفاض 15 إصابة عن اليوم السابق.
وأعلن جمال فورار، المتحدث الرسمي باسم اللجنة العلمية لرصد ومتابعة تطورات وباء كورونا، في اللقاء الصحفي اليومي، عن ارتفاع مجموع الإصابات إلى 9831.
وأشار إلى تسجيل 8 وفيات جديدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة بزيادة حالتي وفاة عن اليوم الماضي، ليصبح بذلك مجموع الوفيات 681.
وكشف عن تعافي 79 حالة جديدة، ليرتفع مجموع الأشخاص الذين تماثلوا للشفاء إلى 6297، بينما يتواجد 31 مريضا في العناية المركزة.
إلى ذلك، أعلن محمد بقاط بركاني، عضو اللجنة العلمية لمرصد ومتابعة فيروس كورونا التي تتبع وزارة الصحة، عن رفع خطة لرئيس الوزراء عبد العزيز جراد، لرفع الحجر الصحي.
وأضاف بركاني في تصريح للإذاعة الجزائرية، الخميس، أن خطة رفع الحجر التي تم وضعها تختلف من منطقة لأخرى حسب عدد حالات الإصابة المسجلة فيها على مدار مدة من الزمن.
ولفت إلى أن رفع الحجر لا يعني التخلي عن التدابير الوقائية ضد الوباء.
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