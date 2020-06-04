وفاة الأمير سعود بن عبد الله بن فيصل بن عبد العزيز آل سعود .. بيان عاجل

أعلن الديوان الملكي السعودي اليوم "الخميس" وفاة الأمير سعود بن عبدالله بن فيصل بن عبدالعزيز، وسيوارى جثمانه الثرى يوم غد الجمعة بالرياض.

وقال الديوان الملكي في بيان أصدره اليوم:

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"بيان من الديوان الملكي"

انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير/ سعود بن عبدالله بن فيصل بن عبدالعزيز آل سعود، وسيوارى جثمانه الثرى -إن شاء الله- يوم غد الجمعة الموافق 13 / 10 / 1441هـ في الرياض.

تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون".