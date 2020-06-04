بلد عربي يعلن اقتراب التعافي من كورونا بنسبة 90 %

الخميس 4 يونيو 2020

كشفت بيانات صحية في المغرب،اليوم الخميس، أن نسبة المتعافين من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) اقتربت من 90 في المئة، بعدما هبطت الحالات النشطة في البلاد إلى 600 يتلقون العلاج.



وأورد موقع "هسبريس"، أنه أجرى تحليلا للأرقام الصادرة عن وزارة الصحة، فوجد أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في المملكة وصلت إلى 89.87 في المئة.

وبلغ العدد الإجمالي لمن تعافوا في المغرب 7160، فيما وصلت نسبة الوفيات وسط المصابين إلى 2.60 في المئة، عقب تسجيل 207 من الوفيات.

Advertisements

ويأتي تزايد الشفاء في المغرب، بينما يترقب المواطنون قرار الحكومة بشأن رفع إجراءات الحجر الصحي أو تمديدها بعد العاشر من يونيو الجاري.

وتتصدر جهة (محافظة) الدار البيضاء مناطق المغرب من حيث عدد الإصابات المؤكدة (2696)، ثم تليها محافظة "مراكش آسفي" بـ1145 حالة.

ويراهن المغرب لمواجهة تفشي الوباء على فرض حجر صحي منذ 20 مارس للتصدي لانتشار المرض، مع لزوم وضع الكمامات بالنسبة للمرخص لهم بالتنقل.