شكرا لقرائتكم خبر عن شباب الصحفيين المصريين تكشف عن إحالة مخرج قناه "الشرق" للتحقيق بعد إعلان اصابه زوجتة بكورونا والان مع التفاصيل

الخميس 4 يونيو 2020 كشفت جبهة شباب الصحفيين المصريين عن قيام إدارة قناة الشرق الإخوانية التي يمتلكها الهارب المصري أيمن نور عن إحالة المخرج بالفتاة ابراهيم الجزار للتحقيق بعد أن نشر خبر إصابة زوجتة هدير عبد المنعم عسكر و التي تعمل مقدمة برامج بنفس القناة بفيروس كورونا المستجد.

وقال هيثم طوالة رئيس الجبهة في بيان صحفي إن ما نشرة المخرج عن مرض زوجتة بكورونا وحجزها في احدي مستشفيات اسطنبول أصاب العاملين بالقناة بحالة من الهلع والفزع وامتنعوا عن الحضور للقناة العميلة

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