وزير الخارجية الأمريكي يطالب بمواصلة ملاحقة داعش لاستقرار سوريا والعراق

الخميس 4 يونيو 2020

طالب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الخميس، بمواصلة استئصال خلايا وشبكات تنظيم داعش الإرهابي، وتقديم المساعدة على تحقيق الاستقرار للمناطق المحررة بالعراق وسوريا.



وقادت الولايات المتحدة وإيطاليا اجتماعا ضم 31 دولة لمناقشة محاربة المتطرفين، عقد افتراضيا بسبب التدابير المتخذة لكبح انتشار فيروس كورونا.

وحث بومبيو حلفاء واشنطن على زيادة التمويل لإنزال الهزيمة بتنظيم داعش رغم الأزمات التي تلاحق الموازنات المالية جراء الانهيار الاقتصادي المرتبط بتفشي كورونا.

وقتلت غارة أمريكية العام الماضي زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي بعد فترة وجيزة من إعلان الرئيس دونالد ترامب هزيمة داعش التي حكمت مساحات شاسعة من سوريا والعراق في ساحة المعركة.

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وقال بومبيو في المؤتمر: "مع ذلك فإن قتالنا ضد التنظيم مستمر وسوف يستمر في المستقبل القريب. لا يمكن أن نرتاح".

وأضاف: "صحيح أن الوباء يضع ضغوطا هائلة على جميع موازناتنا لكننا نحث دولكم على التعهد نحو هدفنا بجمع أكثر من 700 مليون دولار لعام 2020".

ولفت إلى أن الولايات المتحدة ملتزمة بتقديم 100 مليون دولار لدعم العراق الذي رحبت واشنطن برئيس وزرائه الجديد مصطفى الكاظمي.

ورغم تراجع وجود المتطرفين في معقل داعش السابق، يزداد القلق بشأن نفوذ التنظيم في غرب إفريقيا وأفغانستان.