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شكرا لقرائتكم خبر عن شباب الصحفيين المصريين يطالبون بالتحقيق العاجل ضد الناشط المصري "خالد علي" والان مع التفاصيل
الخميس 4 يونيو 2020
طالبت جبهة شباب الصحفيين المصريين بالتحقيق العاجل فى البلاغات المقدمة ضد فارس التحرش الأول الناشط المصري خالد علي بتهمة نشره أخبار كاذبة والتحريض ضد مؤسسات الدولة المصرية، مؤكدة الجبهة علي ان هناك عشرات البلاغات بمحافظات «القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، القليوبية» ضد من يدعى معرفة القانون والدفاع عن المظلومين.
وقال هيثم طوالة رئيس الجبهة في تصريحات صحفية: , خالد علي أصبح محامي الجماعة الإرهابية، وهذا مثال لمن يتساءل عن ارتباط أشخاص إثارية ويسارية بجماعة الإخوان الإرهابية رغم اختلاف الفكر بينهم حيث يجمعهم هدف واحد وهو هدم الدولة المصرية.
أضاف طوالة، كما أن خالد علي المتحرش له رغبة فى زيادة دخله وبدأ فى الدفاع عن الإخوان والقيادات الإخوانية لأنهم يدفعون بسخاء ليس نظير أتعاب القانون والدفاع بل نظير نشر الأكاذيب حول التحقيقات لغل يد العدالة وتوجيه الرأي العام لتصديق الباطل الذي يدعيه المحامي المتحرش.
ووجهت الجبهة رساله إلي علي قائلين: «أنت وأمثالك وباء محلى يجب التخلص منه.. وبدلًا من أن تنشر الشائعات عليك أن تقول الحقائق وتدعو المواطنين للاستماع للمسئولين بالدولة الذين يتعاملون مع هذا الموضوع بكل شفافية مثل جميع شعوب العالم والتي لا يوجد فيها أشخاص كاذبين ومحرضين.
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