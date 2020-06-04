شباب الصحفيين المصريين يشنون هجوماً حاداً على "مدحت الزاهد" رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي

الخميس 4 يونيو 2020

شنت جبهة شباب الصحفيين المصريين هجوما حادا على الناشط المصري مدحت الزاهد رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، وهو الحزب الذي يستخدمه لتحقيق عدد من المكاسب الشخصية ومغازلة جماعة الإخوان الإرهابية .



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وقال هيثم طوالة رئيس الجبهة في بيان صحفي ردا على مهاترات الزاهد : "تستطيع أن تخدع بعض الناس بعض الوقت وليس كل الوقت.. ولكن الجميع يعلم الآن أنك ومن على شاكلتك أداة لتنفيذ مخططات جماعة الإخوان الإرهابية بالداخل والخارج".

اضاف طوالة: "لم ينخدع المصريون الشرفاء بمحاولاتك في الدفاع عن الإرهابيين والعملاء والخونة.. فلا يمكن أن تدافع عن شخصيات وتيارات لا تعلم عنهم شيئا، وليس منطقيا إطلاق التصريحات وإصدار البيانات لمجرد استرضاء الآخرين".

ووجهت الجبهةنداء لكل شرفاء الوطن محذرين فيه من الزاهد وأمثاله قائلين لا تنخدعوا بالشخصيات التي تخلت عن مبادئها وشرفها وتقوم بالتعاون والتنسيق مع الجماعة الإرهابية لتنفيذ مخططاتها الهدامة لنشر الفوضى وعدم الاستقرار بالمجتمع".