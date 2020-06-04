شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن منجي الرحوي : راشد الغنوشي أصبح خطرا على أمن تونس القومي أكثر من أي وقت والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 9:44 مساءً, 4 يونيو 2020 م
المناطق-الرياض
قال النائب منجي الرحوي في تصريخ للجوهرة “اف ام” اليوم الأربعاء أن راشد الغنوشي أصبح يمثل خطرا على الأمن القومي التونسي أكثر من أي وقت مضى ما يستوجب التحرك لسحب الثقة منه.
و أوضح الرحوي أن الغنوشي كان طول حياته يمثل خطرا على أمن تونس لأنه يؤمن بالشرعية و بالمؤسسات و أصبح يمثل خطرا حقيقيا على أمن واستقرار تونس كرئيس للمجلس وأصبح يدا داعمة لطرف له مواقعه في السجال العسكري الذي يدور الشقيقة ليبيا.
و أضاف أن أخطاء الغنوشي تراكمت سواء في ما يتعلق بالتسيير المالي و الإداري بالمجلس أو التعدي على الدستور بأخذ صلاحيات ليست له وخاصة الانتصار لطرف خارجي وهو دور لم يقم به أي تونسي أو جهة سياسية رسمية.
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