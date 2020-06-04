شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس المكسيك : نسيطر على كورونا .. وبلادنا ليست نيويورك والان نبدء بالتفاصيل

دافع الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور عن تعامل حكومته مع فيروس كورونا اليوم الخميس بعدما أظهرت بيانات رسمية زيادة عدد الوفيات خلال أربع وعشرين ساعة لأعلى مستوى منذ بدء تفشي الوباء.

وسجلت وزارة الصحة 1092 حالة وفاة جديدة أمس الأربعاء، أي أكثر من ضعف الرقم القياسي اليومي السابق، مما دفع عدد الوفيات اليومي في المكسيك إلى تجاوز الولايات المتحدة للمرة الأولى منذ بدء تفشي المرض. وعزا المسؤولون ذلك إلى رفع كفاءة تسجيل البيانات.

لكن لوبيز أوبرادور قال إن المكسيك تسيطر على الفيروس، مشيدا بشكل خاص برعاية البلاد للمسنين خلال الوباء.

وقال خلال مؤتمر صحفي اعتيادي "هذه ليست نيويورك... سنستمر على هذا النحو، نعتني بأنفسنا. لن نتخلى عن حذرنا".