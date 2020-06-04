شكرا لقرائتكم خبر عن لاستئناف المفاوضات .. الجيش الليبي يتمركز خارج طرابلس والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت القيادة العامة للجيش الوطني الليبي اليوم الخميس أنها تقوم بإعادة تمركز وحداتها خارج طرابلس مع شرط التزام الطرف الآخر بوقف إطلاق النار، بحسب بيان للقيادة العامة.

وجاءت إعادة التمركز بناء على موافقة القيادة العامة للجيش الوطني الليبي على "استئناف مشاركتها في لجنة وقف إطلاق النار 5 + 5 التي تشرف عليها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ولإنجاح أعمالها المرتقبة ودعماً للحل السياسي، وكمبادرة سياسية واستجابة لطلبات العديد من الدول والمنظمات المهتمة بالشأن الليبي، وكمبادرة إنسانية وحقنا لدماء الشعب الليبي والاستهداف العشوائي على المدنيين في طرابلس من قبل مليشيات الوفاق".