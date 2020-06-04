شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات كورونا تقترب من 2 مليون في أمريكا والان نبدء بالتفاصيل
وقالت المراكز إن هذه هي الحصيلة من حالات مرض كوفيد-19 التي تم تسجيلها حتى الساعة الرابعة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة في الثالث من يونيو حزيران مقابل تقريرها السابق الذي صدر يوم الأربعاء.
ولا تعكس أرقام المراكز بالضرورة عدد الحالات التي تسجلها كل ولاية على حدة.
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