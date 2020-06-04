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إصابات كورونا تقترب من 2 مليون في أمريكا

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قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الخميس إنها سجلت ما إجماليه مليون و842101 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد بزيادة 14676 حالة عن إحصائها السابق وقالت إن عدد حالات الوفاة زاد 827 حالة ليصبح 107029 حالة.

وقالت المراكز إن هذه هي الحصيلة من حالات مرض كوفيد-19 التي تم تسجيلها حتى الساعة الرابعة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة في الثالث من يونيو حزيران مقابل تقريرها السابق الذي صدر يوم الأربعاء.

ولا تعكس أرقام المراكز بالضرورة عدد الحالات التي تسجلها كل ولاية على حدة.

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