شكرا لقرائتكم خبر عن برلين تصدر أول قانون لمكافحة التمييز والعنصرية والان نبدء بالتفاصيل

أصدرت ولاية برلين الألمانية كأول ولاية اتحادية في البلاد قانونا لمكافحة التمييز على أراضيها.

قرر ذلك برلمان الولاية (المسمى مجلس الشيوخ) اليوم الخميس، ومن شأن هذا القانون حماية سكان العاصمة الألمانية البالغ عددهم 8ر3 مليون نسمة من التمييز الذي قد تمارسه السلطات بحقهم.

يتيح القانون الفرصة للمتضررين بمطالبة سلطات الولاية بتعويضات عن الضرر إذا توفرت الأدلة على ذلك. وصوت لصالح القانون 86 عضوا من أعضاء برلمان الولاية البالغ عددهم 143 بينما عارضه 57 عضوا.