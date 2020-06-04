شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العدل الأمريكي: جماعات أجنبية تؤجج المظاهرات والان نبدء بالتفاصيل
ذكر وزير العدل الأمريكي وليام بار اليوم الخميس أن مصالح أجنبية و "محرضين متطرفين" ينتسبون لجماعات مثل أنتيفا يسعون لتوسيع الانقسام في المجتمع الأمريكي في أعقاب وفاة رجل أسود إثر اعتقال شرطي أبيض له.
وقال بار في مؤتمر صحفي إن العملاء الاتحاديين ألقوا القبض على 51 شخصا حتى الآن في تهم تشمل النشاط العنيف.
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