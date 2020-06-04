شكرا لقرائتكم خبر عن 672 اصابة جديدة بكورونا في العراق والان نبدء بالتفاصيل

سجلت في العراق خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية 672 اصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد, مما رفع حصيلة الاصابات الكلية منذ تفشي الوباء حتى اليوم الى 8840 اصابة مؤكدة، توزعت على محافظات بغداد والنجف والبصرة وكربلاء واربيل وواسط والديوانية وصلاح الدين ودهوك وميسان والمثنى وديالى .

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 15 حالة وفاة جديدة, مما رفع عدد الوفيات الكلية الى 271 حالة, فيما تم تسجيل 243 حالة شفاء جديدة, مما رفع اجمالي حالات الشفاء التام الى 4338 حالة, وبلغ عدد المصابين في المستشفيات حتى الان 4231, منهم 50 في غرف العناية المركزة.