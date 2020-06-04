شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الأوروبي : جوايدو الرئيس الشرعي لبرلمان فنزويلا والان نبدء بالتفاصيل

قال الاتحاد الأوروبي اليوم الخميس إن زعيم المعارضة الفنزويلي خوان جوايدو لا يزال الرئيس الشرعي للجمعية الوطنية بالبلاد "البرلمان"، على الرغم من قرار للمحكمة العليا يؤكد احتفاظ حليف الحكومة بالمنصب.

وقال ممثل السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل في بيان إن الاتحاد الأوروبي "يعتبر أن جلسة التصويت التي أدت لانتخاب لويس بارا ليست شرعية".

وكان قد تم انتخاب جوايدو رئيسا للبرلمان في يناير عام 2019، وبعدها تم الاعتراف به من جانب حوالي 50 دولة رئيسا مؤقتا لفنزويلا. لكنه عجز عن الإطاحة بالرئيس نيكولاس مادورو.