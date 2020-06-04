وزير عربي: الوصول إلى لقاح لكورونا بات قريباً

وقال جابر في حديث نقلته قناة "المملكة" الأردنية، إن "المرحلة الثالثة، هي ما قبل إنتاج اللقاح عالميا".

وأضاف، أن "الأردن يستطيع فتح باقي القطاعات التي بقيت مغلقة، شريطة مرور من 10-14 يوما دون تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا".