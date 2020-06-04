وزير عربي: الوصول إلى لقاح لكورونا بات قريباً

أكد وزير الصحة الأردني سعد جابر، أن الوصول إلى لقاح لفيروس كورونا "بات قريباً"، مشيرا إلى أن روسيا والصين والولايات المتحدة وبريطانيا، وصلت إلى المرحلة الثالثة من اللقاح.
وقال جابر في حديث نقلته قناة "المملكة" الأردنية، إن "المرحلة الثالثة، هي ما قبل إنتاج اللقاح عالميا".
وأضاف، أن "الأردن يستطيع فتح باقي القطاعات التي بقيت مغلقة، شريطة مرور من 10-14 يوما دون تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا".
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