الاستخبارات العسكرية تعلن احباط عملية 'ارهابية' في كركوك

اعلنت الاستخبارات العسكرية، الخميس، عن احباط عملية "ارهابية" بسيارة مفخخة في منطقة برية سروده بكركوك.
وقالت الاستخبارات في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "باشراف مباشر من قبل مدير الاستخبارات العسكرية الفريق الركن سعد مزهر العلاق وبعملية نوعية نفذت وفق معلومات استخبارية دقيقة تمكنت مفارز الاستخبارات العسكرية في الفرقة ١٤ وبالاشتراك مع استخبارات الفوج الأول لواء ٥١ وقوة منه على إحباط عملية ارهابية بعجلة حمل نوع كيا بنكو".
وأضافت أنه "تم الاستيلاء عليها حيث كانت مخبأة تحت الارض وتحمل بداخلها صاروخي ما يسمى بجهنم وخلافة و٢٠ قنبرة هاون مختلفة الانواع و٣ مساطر تفجير ولغم ضد الدروع في منطقة برية سروده بناحية الزاب بكركوك"، مؤكدة أن السيارة "مهيأة لاستخدامها في عملية ارهابية بالمحافظة وقد تكفلت مفارز هندسة الفرقة بتفجير ها بمكان منتخب".
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