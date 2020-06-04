الدفاع المدني يعلن حصيلة تعقيم 'الجنائز' منذ اليوم الاول لظهور كورونا

وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365، إن "مديرية دفاع مدني النجف الاشرف قامت ومنذ اليوم الأول لظهور اول إصابة في العراق بتعقيم 6 الاف جنازة دفنت في النجف بالإضافة إلى 271 جنازة قبل دخولها المحافظة عائدة لوفيات بفيروس كورونا".

وأضافت أن ذلك "تم من خلال نشر فريق تعقيم مختص في جميع سيطرات الدخول إلى المحافظة".