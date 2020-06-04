الاعلان عن تطهير 43 قرية وضبط 122 مضافة بعمليات ابطال العراق

ضوذكر بيان لها تلقته الخليج 365، "الالوية المشاركة / (( ل ١٠ ، ل ٢٢ ، ل ١٦ ، ل ٥٢ ، ل ١٥ ، ل ٢١ ، ل ٨٨ ، ل ٩ )) بقيادتي عمليات محور الشمال ومحور شرق دجلة مع الافواج المساندة للقيادات والمديريات الساندة"،واوضحت، "النتائج هي تطهير٤٣ قرية، والعثور على ١٢٢ مضافة ، ١١ نفق، ٦١ عبوة ناسفة، 2حزام ناسف، 4عجلات، ١٠ دراجات نارية، معمل تفخيخ، سجن محكم".

وتابعت، تم ايضا "تحرير ٣ مخطوفين من ايدي عصابات داعش".