كورونا.. حاكم نيويورك: المحتجون قد يكونون سبباً في ارتفاع عدد الإصابات

أعلن حاكم ولاية نيويورك الأمريكية أندرو كومو عن افتتاح مراكز للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا، ستكون متاحة لجميع من يشاركون في الاحتجاجات التي تشهدها البلاد.
وقال كومو في حديثه للصحفيين اليوم، إنه يجب على المحتجين ألا يغفلوا عن حقيقة أنهم عرضوا أنفسهم للإصابة بالفيروس، مضيفا أن المحتجين قد يكونون سببا في ارتفاع عدد الإصابات مستقبلا.
وأشار كومو إلى تسجيل 52 وفاة بفيروس كورونا في الولاية في 3 يونيو، مقابل 49 وفاة سجلت في اليوم الذي قبله.
كما أوضح أن يوم الاثنين المقبل هو موعد "المرحلة 2" من إعادة فتح اقتصاد الولاية، والتي ستشمل إعادة فتح المطاعم الجزئي.
وأشار كومو إلى تسجيل 52 وفاة بفيروس كورونا في الولاية في 3 يونيو، مقابل 49 وفاة سجلت في اليوم الذي قبله.
كما أوضح أن يوم الاثنين المقبل هو موعد "المرحلة 2" من إعادة فتح اقتصاد الولاية، والتي ستشمل إعادة فتح المطاعم الجزئي.
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