القبض على خمسة متهمين بتجارة المخدرات في بغداد

أعلنت قيادة شرطة بغداد، الخميس، القاء القبض على خمسة متهمين بتجارة المخدرات بالعاصمة. وقال مدير اعلام القيادة الرائد عزيز ناصر ببيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "بناء على توجيهات وكيل الوزارة لشؤون الشرطة واشراف قائد شرطة بغداد القت مفارز مخدرات الكرخ والتابعة لقيادة شرطة بغداد القبض على خمسة متهمين كل على حدا بقضايا تجارة مخدرات وتم ضبط كميات من مادة الكرستال المخدرة بحوزته".



وتابع، "تم تنفيذ العمليات خلال ال٢٤ ساعه الماضية وتم على اثرها تشكيل فرق عمل يتم إدارتها مباشر من قبل قائد شرطة بغداد، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين ورفع اوراقهم للقضاء لينالوا جزائهم العادل".

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