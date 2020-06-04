خلال 24 ساعة.. رصد 1805 إصابات جديدة بكورونا في بريطانيا

رصدت بريطانيا اليوم الخميس، انخفاضا في أعداد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا مسجلة 176 حالة، عقب ارتفاع مطرد في عدد الضحايا خلال الأيام القليلة الماضية.
وتمثل هذه الحصيلة اليومية انخفاضا لمعدل الوفيات اليومي بفيروس كورونا في البلاد، بعد تسجيل أمس الأربعاء 359 حالة وفاة، وسجلت في المملكة المتحدة في الإحصائية المنشورة يوم 30 مايو 215 حالة وفاة، وفي 31 مايو 113، وفي 1 يونيو 111، وفي 2 يونيو 324.
وأشارت الوزارة إلى أنها رصدت 1805 إصابات جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، بعد رصدها أمس 1871 إصابة بالفيروس، ليصل العدد الإجمالي للإصابات إلى 281661 حالة.
وتعتبر بريطانيا الدولة الثانية عالميا من حيث عدد الوفيات المسجلة جراء فيروس كورونا، والرابعة من حيث حصيلة الإصابات.
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